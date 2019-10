DUBÉ BERNIER, Rose-Emma

(Rose-Aimée)



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 octobre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Rose-Emma (Rose-Aimée) Dubé, épouse de monsieur André Bernier, demeurant à Montmagny. Native de L'Islet, elle était la fille de feu dame Marie-Reine Coulombe et de feu monsieur Wellestan Dubé. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise, Pierre (Andrée Lebel), Ghislaine (Michel Bélanger), Jérôme (Sheila Pelletier); ainsi que ses deux petites-filles Maxim et Alexandra. Sont aussi affectés par son départ, les membres des familles Dubé et Bernier, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. Les membres de sa famille vous accueilleront à lale samedi 2 novembre 2019 jour des funérailles à compter de 13h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial.