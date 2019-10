DORION, Jeanne



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 24 octobre 2019, à l'âge de 93 ans et 4 mois, est décédée madame Jeanne Dorion, fille de feu dame Alice Delage et de feu monsieur Charles-Henri Dorion. Elle demeurait à la Paroisse St-Rodrigue à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances à compter de 13 h. Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles-Borromée avec la famille. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et sa belle-sœur : Bérangère, Paul, Lilianne (Léo Tweddel), Monique, Clémence (Albert Browman) et Roch (Lise Poulin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jeanne est allée rejoindre sa sœur, ses frères, beaux-frères et belle-sœur qui l'ont précédée : Lucette (Jean Meury), Donald, Clément, Thom Gill, Jeannette Boivin et Fernand Martineau. Un Merci spécial à Maryse et aux personnels du centre d'hébergement Christ-Roi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.com, Site web : www.societealzheimerdequebec.comDes formulaires seront disponibles sur place.