JULIEN, Hélène Sirois



Au CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, le 24 octobre 2019, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Hélène Sirois, épouse de feu monsieur Paul- Émile Julien. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 13 h,et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Madame Sirois laisse dans le deuil ses fils: André (Lucie Carboneau), Carol et Mario (Gina Gaudreault); ses petits-enfants: Marc-Antoine et Noémie. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Laurette (feu Fernand Denis), feu Lydia, Colette (Rémi Veillette), Marguerite, Médard, feu Paul-André, Jean-Baptiste (Louiselle Dubé), Georges-Henri (Cécile Aubin), Philippe. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de la Résidence Sainte-Marie de Donnacona pour leur attention particulière et les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la: Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org