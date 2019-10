LAUZIER, Pierrette



Six cent huit jours après le triste diagnostic, l'inévitable est survenu à l'Hôpital Laval (IUCPQ) de Québec, le 7 octobre 2019. L'ont prédécédé, par ordre, sa soeur Denise, sa mère Évangéline Bourassa et son père Antoine. Elle laisse dans le deuil sa soeur Micheline (feu Pierre Girardin); son frère Gérard et son épouse Huguette Allard; ses nièces et neveux; cousines et cousins; amies, amis et connaissances. Selon ses dernières volontés, une réunion de la proche parenté a eu lieu le 26 octobre 2019 devant l'urne contenant ses cendres et 5 photographies de son choix dans un salon de lavoisine du "Cimetière Belmont" où a eu lieu l'inhumation le même jour. Des sincères remerciements au Docteur Alain Beaumier pour ses dévoués soins médicaux, à l'équipe du CLSC, à l'équipe des transfusions sanguines et à l'équipe des soins palliatifs pour leurs services efficaces.