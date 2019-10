TURGEON, Rollande Carrier



Au CHUL de Québec, le 27 octobre 2019, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée madame Rollande Carrier, épouse de feu monsieur Lionel Turgeon, fille de feu monsieur Alphonse Carrier et de feu madame Graziella Buteau. Elle demeurait à Sainte-Marie, autrefois de Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Alain Nadeau), Solange (St-Georges Breton), Céline (Raynald Champagne), Marc (Martine Simard), Normand (Lise Bolduc), Roger (Carole Faucher), Lise (Alain Vachon) et Jocelyn; ses 15 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Alexandre (feu Aline Martel), feu Alfred (feu Gemma Carrier), feu Marie-Paule (feu Adrien Lagueux), feu Émile (feu Thérèse Picard), feu Philippe, Wilfrid (feu Suzanne Martel), feu André (Jeannine Chabot), feu Eugène, feu Gemma (feu Richard Dumont), Patrick (Anne-Marie Veer), Irène, Denise (feu Camil Gagnon) et Gaétan; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Turgeon: feu Rita (feu Raymond Deschênes), feu Simone (feu Paul-Eugène Gagnon) et Germain (feu Gabrielle Rhéaume); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les propriétaires et le personnel du Jardin de la Falaise pour les bons soins prodigués durant son séjour à la résidence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.