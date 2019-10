THERRIEN, Maria-Marcelle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 octobre 2019, à l'âge de 80 ans et 6 mois, est décédée madame Maria-Marcelle Therrien, épouse en 1res noces de feu monsieur Marcel Bélanger et en 2es noces de feu monsieur Gérard Gerry Gagnon, fille de feu madame Anna Dorval et de feu monsieur Elzéar Therrien. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants : Josette et Simon Bélanger et Sandy- Sheila Gagnon (Daniel Déchène) ainsi que plusieurs membres de sa famille et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec. Téléphone : 418 657-5334, Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.