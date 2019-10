JACQUES, Colette



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 octobre 2019 à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Colette Jacques, épouse de feu Raynald Caron. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques Caron (Line Dallaire) et Alain Caron (Michelle Boivin); ses soeurs et son frère: feu Guy, Soeur Rollande, S.C.Q., Micheline (feu Raymond Grondin), Andrée (Clermont Ruel), Renée (Claude Lemieux), Nicole (Clermont Aubert), Gilles (Lucette Beaulieu) et Francine (Robert Racine); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Caron ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Secours Tiers-Monde, 20 rue Notre-Dame, Lévis QC G6V 4A4. Des formulaires seront disponibles sur place.où la famille recevra les condoléances dès 11 h.