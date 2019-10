TREMBLAY, Gaston



À l'IUSMQ, Québec, le 17 octobre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gaston Tremblay, conjoint de feu monsieur Yvon Beaulieu. Né à St-Joachim, le 9 août 1936, il était le fils de feu dame Alexina Saillant et de feu monsieur Léonidas Tremblay. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Monsieur Tremblay laisse dans le deuil sa sœur Madeleine (feu Jean-Marc Fortin, Jean-Marc Tremblay), ses beaux-frères, belles-sœurs: Roland Deschênes (feu Irène), Denise Dupont (feu Jean-Paul); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sa nièce Lise Pépin et son neveu Allen Beaulieu de même que tout le personnel de l'IUSMQ pour l'attention portée et la qualité de soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. site : www.fqc.qc.ca, tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de