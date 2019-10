VALLIÈRES, Michel



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 27 octobre 2019, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Michel Vallières. Il était le fils de feu Siméon Vallières et de feu Marie-Blanche Barnabé. Il demeurait à St- Étienne-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Denis (Réjeanne Perron), Roger (Diane Bérubé), Yves (Claire Dubois), feu Céline (Louis Lafleur), Francine (feu Jocelyn St-Pierre), Nicole (feu André Vézina), Serge (Francine Beaudry); ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués à Michel.où la famille vous accueillera à compter de 10h. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc G6V 3Z1. www.fhdl.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire