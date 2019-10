PAMPALON, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 octobre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Jacques Pampalon, époux de dame Monique Rouleau, fils de feu Pierre Pampalon et de feu Marinette Chamberland. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique; ses filles : Stéphanie (Philippe Fortin) et Audrey (Étienne Mathieu); ses petits-enfants : Willem Fortin, Matthieu et Camille Allard, ainsi que leur père Guillaume; son frère et ses sœurs : Jean-Pierre (Georgette Poirier), Lisette (Warren B. Partain) et Danielle (Normand Beaupré); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rouleau : feu Pauline (Jean-Marc Veilleux), Pierrette (Claude Bureau), Suzanne (Alfred Hannon) et Robert (Brigitte Gilbert); ses filleuls : Hélène Veilleux, Éric Pampalon, Louise Pampalon et Alexandre Lauzon, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et ses précieux voisins. La famille tient à remercier toute l'équipe du département d'Hémato-oncologie du E-3000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le personnel infirmier, les préposés et le personnel de soutien pour les précieux soins prodigués, l'empathie, le réconfort ainsi que leur complicité. Un merci sans fin aux médecins spécialistes pour votre humanité et tout particulièrement aux Dre Geneviève Gallagher et Dr Robert Delage. Votre travail et vos efforts coordonnés pour sauver des vies sont inestimables et admirables. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (département d'Hémato-oncologie), 10, rue de l'Espinay, Québec QC, G1L 3L5.