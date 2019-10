LAMONTAGNE, Gisèle



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 23 octobre 2019, à l'âge de 84 ans et 2 mois, est décédée madame Gisèle Lamontagne, épouse de feu monsieur René Beaumont, fille de feu madame Blanche Landry et de feu monsieur Alphedor Lamontagne. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h à 10 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Linda (André Dufresne), Mario (Sylvie Bilodeau) et Martin (Nancy Jobin); ses petits-enfants: Éric, Annie, Sébastien, David, Marc-Antoine, Cédric et Joanie; ses arrière-petits-enfants: Victor, Abygael, Nathan, Érika, Noémie et Jacob; ses frères et sœurs : feu André (Micheline Boisvert), Roger (Madeleine Ratté) et Olivette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Beaumont : Gaston (Noëlla Carreau), André (Colette Laterreur) et Robert (Micheline Boutin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Nous remercions le personnel du Centre hospitalier Saint-Sacrement pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau #104, Montréal, Québec, Téléphone : 1-888-768-6669, Courriel : info@pq.poumon.ca, Site web : www.pq.poumon.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.