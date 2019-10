MURDOCK, Carl



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Carl Murdock, le 23 octobre 2019, à l'âge de 60 ans. Il était le fils de feu madame Jeanne Gobeil et de feu monsieur Freddo Murdock. Il était natif de Québec et résidait à Lévis (secteur de Charny) depuis plusieurs années. La famille recevra les condoléancesde 10h à 11h30 enLes obsèques ont été confiées à HARMONIA. Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: Charlotte (feu Michel Bergeron), Claire (Gérald Boudreau), Laval, Rock, feu Bruno, feu Luc, Céline, ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs autres parents, ami(e)s et collègues de travail.