DUGAS, Marie-Ange Fortin



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 23 octobre 2019, à l'âge de 104 ans et 6 mois, est décédée madame Marie-Ange Fortin, épouse de feu monsieur Georges-Henri Dugas, fille de feu madame Emma Couillard et de feu monsieur Eusèbe Fortin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 9 h à 11 h 15.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille Liette (feu Roland Bélanger) ; ses fils Allen (Rita Rancourt), Jean-Georges (Murielle Guay), Serge, Pierre-Yves (Claire Robitaille) et Jacques (Jacqueline Ferland) ; sa belle-fille Lise Blouin ; ses petits-enfants : Line, Rock (Chantal), Chantale, Marc (Cadie), Frédéric (Marie-Odile), Hugues, Valérie, Patrick (Nancy et ses enfants : Sarah et Alexia) et Christine (Éric) ; ses arrière-petits-enfants : Samuel, Émanuelle, Zacharie, Kimberly, Jason, Étienne, Guillaume Alex et Émilie, ainsi que ses neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Téléphone : 418 525-4385Site web : www.fondationduchudequebec.ca Des formulaires seront disponibles sur place.