DANEAU, Lorraine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 25 octobre 2019, juste avant ses 73 ans, est décédée Mme Lorraine Daneau, épouse de Paul Fortin, fille de feu Eugène Daneau (Pauline Lachapelle) et de feu Germaine Belisle. Native de Drummondville, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Paul, ses enfants Mélany et Francis Fortin (Catherine Bernard), ainsi que ses petits-enfants: Béatrice, Pierre-Olivier et Eugénie. Elle était la sœur de : feu Nicole (feu Raynald Péloquin), feu Normand, feu Marcel (Ginette Pépin), Ginette (Jacques Durquetil), feu Gilles (Sylvie Rivard), Camille Daneau (Mathieu St-Germain), Luc (Lucie Berthiaume), Raynald (Lina Grasset) et Martin Daneau (France de Grandpré). Elle laisse également plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 402-625, avenue du Président Kennedy, Montréal (QC), H3A 3S5, tél.: 1-866-343-2262.