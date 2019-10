CLICHE, Charles-Eugène



C'est au Foyer de Loretteville que notre père Charles-Eugène Cliche est décédé le 20 octobre au seuil de ses 103 ans. Il a été l'époux de feu Jeanne Savard, feu Marie-Claire Cloutier et feu Rita Drouin. Il demeurait à Loretteville. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Rita (Robert Berthiaume), Jacques (Jocelyne Gagnon), Bernard (Monique Hunter), Monique (Judith Lafrance) et Réjean (Martine Dutil); ses petits-enfants : Patrick (Marie-Josée), Esther (François), Stéphane (Isabelle), Sylvain, André (Sylvie), Bruno, feu Benoît, Gaétane (Sébastien), Normand et Marie-Jeanne; ses arrière-petits-enfants : Benjamin, William, Sarah, Jimmy, Samuel, Elliot, Emile, Lili-Rose, Eliam et Ophélie. Il laisse également dans le deuil son frère Gérard et sa sœur Marguerite, sa belle-sœur Suzanne Mauger Savard, ainsi que les membres des familles Cloutier, Sansfaçon et Poulin, plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Nous tenons à souligner l'excellent travail du personnel du Foyer de Loretteville qui a su si bien égayer sa fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (Foyer de Loretteville), 1, avenue du Sacré-Coeur, Québec (Québec) G1N 2W1; tél: 418 691-0766, site internet: www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesLes cendres seront déposées au cimetière paroissial de Loretteville.