LEBEL, Yolande



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 20 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, entouré de l'amour de ses proches, est décédée madame Yolande Lebel, fille de feu madame Blanche Baribeau et de feu monsieur Rosario Lebel. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h jusqu'à 10h. L'inhumation des cendres suivra, la liturgie, au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Shirley, Johnny, Michaël, Nancy (Jean Dubé) et Steeve (Linde Bélanger); ses petits-enfants: Jocelyn, Mary-Lee, Sammy-Jene, William, Stéphanie, Jonathan et son arrière petit-fils Sathiam; ses frères et sœurs: Colette (Marc-André Côté), Denise Mercier (feu Paul Lebel), Claude (Mariette Bernard), Marcel, Lilianne (Guy Paquet) et Ginette; ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis(es) plus spécialement M. Denis Demers. SVP n'envoyez pas de fleurs, faites plutôt un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.