TRÉPANIER, Marthe Frenette

À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 25 octobre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Marthe Frenette, fille de feu Jeannette Brière et de feu Alexandre Frenette, épouse de feu Guy Trépanier. Elle demeurait à Québec.de 8h30 à 11h30.Elle laisse dans le deuil ses filles : Guylaine (Daniel Jacques), Martine (Bruno Fortin) et Josée (Eric Coulombe); ses petits-enfants : Cédrick Vachon, Jade-Emmanuelle Coulombe, Anne-Sophie Coulombe et David-Alexandre Coulombe; ses frères et sœurs : Yves Frenette (Colombe Boisvert), Nicole Frenette (feu Pierre Thibault), Denise Frenette (Philippe Juneau) et Rémi Frenette (Sylvie Delisle), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents de la famille Frenette et Trépanier et de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Doris, sa belle-sœur Rachel et sa nièce adorée Nadia. La famille tient à remercier tout particulièrement le Dr Alain Naud pour son dévouement, son attitude bienveillante et le très grand respect témoigné. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1V 0B8.