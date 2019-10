POULIN, Claire



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 10 octobre 2019, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédée madame Claire Poulin, épouse de feu monsieur Charles-André Bélanger, fille de feu madame Marie-Ange Veilleux et de feu monsieur Charles Poulin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.suivi d'un moment d'échange avec les proches. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel, Yves (Sylvie Boucher), Élaine (Guy Rancourt), Marie-Josée (Yves Cantin) et Nancy (Claude Larochelle), ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants qu'elle aimait tant. Notre famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement le Fargy pour tous les soins prodigués à Maman avec une infinie tendresse. Vous avez fait une différence dans cette épreuve et nous vous en sommes plus que reconnaissants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement Saint-Augustin (Fargy), 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, local # R-101C, Québec, Québec, Téléphone : 418 667-3910, Site web : www.csssqn.qc.ca/csssqn/fondations.html. Des formulaires seront disponibles sur place.