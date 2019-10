ST-AMANT, Julien



Le 24 octobre, Julien nous a quittés pour rejoindre son père Georges, sa mère Lumina Villeneuve et son fils âgé de 4 mois. Il manquera à sa famille qu'il a tant aimée dont sa conjointe de vie Jeannine Bédard St-Amant, mère de ses enfants: Francine (Nicol Marcotte), Michel (Cécile Raymond) et Andrée (Claude Roux); ses petits-enfants: Pierre (Cindy), Audrey (Martin), Julie (Isabelle) et Philipe (Joanie); ses arrière-petits-enfants: Rémi et Mila, Juliette, Olivier et Émile, Emma et Béatrice. Il laisse également dans le deuil son frère Yvon (Teresa Perea Fortini) et leurs enfants: Serge (Maritza), Yvette et Yvon jr (Heina) et leurs petites-filles. Sa sœur Renée (Jean-Guy Gonthier), leur fils Patrick (Kathleen) et leurs petites-filles. Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard, ses neveux et ses nièces, ses cousins et cousines, ses amis et celui de toujours Camil et sa famille. Un grand merci au personnel de l'unité 350 de l'Hôpital Général pour leur dévouement. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale samedi 2 novembre 2019 de 14 h à 17 h.