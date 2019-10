DÉCHÈNE, André



À Québec, le 10 octobre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur André Déchène, fils de feu Maurice Déchène et de feu Françoise Marier, époux de dame Denise Deschênes. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise, ses filles: Julie (Dominique Laberge), feu Isabelle et feu Mireille Dominique; ses petites-filles Aurélie et Ariane Laberge; ses sœurs : Lucie (Jacques Robin) et feu Colette; ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.