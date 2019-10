ANCTIL, Raymond



À l'IUCPQ, le 25 octobre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Raymond Anctil, fils de feu dame Marguerita Pelletier et de Adélard Anctil. Il était l'époux de dame Pierrette Deschênes. Il demeurait à l'Ancienne- Lorette.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pierrette; ses enfants: Nancy (André Rathé), Josée (Robert Landry), Nada (Michel Simard) et Patricia (Éric Caron); ses petits-enfants: Jessica, Sébastien, Olivier, Antoine, William, Catherine, Nicolas, Emmy et Thomas; ses sœurs: Juliette (feu Léonard Pelletier), Ghislaine (Lionel Fortin), Diane, Suzanne. Il est allé rejoindre ses autres frères et sœurs. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deschênes: Marie-Anna (Jacques Hovington), Fernand (Nicole Dufour), Fernando (Hélène Béchard) et Ginette (Patrice Girard); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour le dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.