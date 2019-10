NOREAU FISET, Adrienne



À son domicile, le 27 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Adrienne Noreau, épouse de feu monsieur Laurent Fiset, fille de feu monsieur Borromée Noreau et de feu dame Antoinette Paré. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 1er novembre de 19 h à 22 h etde 8 h 30 à 9 h 45,L'inhumation se fera ultérieurement. Madame Noreau laisse dans le deuil ses enfants: Michèle (Yvan Rochette), Sylvain (Marlène Voyer), Lise (Alain Drolet) et Lucie; ses petits-enfants: Steven Lepage (Thalia Lapointe), Jimmy Lepage (Olivia Bernier), Marie-Ève Gingras, Jonathan Gingras, Francis Naud (Alexandra Cormier) et Sébastien Naud (Katherine Lévesque); son arrière-petit-fils: Alexis Lepage; ses frères et sœurs: feu Bruno (feu Thérèse Durand), feu Arthur (Aline Paquet), feu Germaine (feu Jean-Paul Bonafé), feu Bernadette (feu Léopold Genois), Jeanne d'Arc, feu Angéline, Gilles et Alice (feu Georges Fiset); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fiset: feu Normand (feu Véronique Côté), feu Georges (Alice Noreau), Noël (Lise Laforce), Léopold, Roméo (Diane Deschamps), Rose-Emma (feu Romuald Huot), feu Janine (Claude Tremblay), Jacqueline (Claude Paquet), Jeanne-Mance (feu Jean-Marie Drolet), Louisette (feu Marcel Moisan), Nicole (Romain Robitaille) et feu Georgette (feu Marcel Bédard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8 - www.coeuretavc.ca ou Diabète Québec, 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500 Montréal (Québec) H2A 1B6 - www.diabete.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.