BARON, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 octobre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Richard Baron, époux de feu madame Diane Duchesneau, fils de feu monsieur Raymond Baron et de feu madame Jeannette Bisson. Il demeurait à Saint-Nérée, autrefois à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Claudine (Sébastien St-Onge) et Dominic (Mélissa Dutil); sa petite-fille Audrey; ses frères et sœurs: Jocelyne (Denis Jenkins), feu Alain (Denise Boucher (Donald Thibault)) et Lina (Yvan Berthiaume); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Duchesneau: Fernand (feu Lise Sénéchal), feu Louise, Maurice (Danielle Verret), feu Yvon et Nicole (René-Paul Martineau); ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 12h.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au Cimetière Mont-Marie, section Saint-Romuald.