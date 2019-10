GASTONGUAY, Michelle



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 octobre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Michelle Gastonguay, fille de feu monsieur Jean-Albert Gastonguay et de feu dame Yolande Couillard. Elle demeurait à Québec.le samedi 30 novembre 2019 de 13 h à 15 h. Elle laisse dans le deuil son frère Jean (Francine Lanciault), ses sœurs: Lucie, feu Sylvie et Louise (Paul Beaudry); son neveu et ses nièces: Danielle (Dennis Savard), Martine, Félix et Sophie; ainsi que ses petits-neveux et petites-nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier profondément toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385, site Internet: www.fondationduchudequebec.ca.