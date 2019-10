BOUCHARD, Claudette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 octobre 2019, à l'âge de 58 ans, nous a quittés dame Claudette Bouchard, épouse bien-aimée de monsieur Daniel Bouchard. Elle était la fille de feu monsieur Louis-Nazaire Bouchard et de feu dame Gertrude Lamothe. Elle demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 12h à 13h50 auLes cendres seront déposées au columbarium du cimetière Le Jardin des Montagnards de Beaupré sous la direction desElle laisse dans une grande peine, outre son époux Daniel, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Claude (Gisèle Ferland), Hélène, France, Daniel (Diane Tanguay), Damien (Sylvie Dubreuil), Albertine (feu Jean-Noël Bourget, Ghislain Lachance), Louise (Vital Dubreuil) et elle était la sœur de feu Victor et feu Roger ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard : Claude (Lisette Caron), Luc, Martine (Claude Lévesque), Yvon et André (Nancy Sheedy). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel du CERCO, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la grande qualité des soins prodigués à Claudette. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50Québec, Québec, G1K 5Y9, https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don