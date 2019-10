PELLETIER, Laval



Le 14 octobre, à la Maison Michel-Sarrazin à Québec, à l'âge de 96 ans, est décédé Monsieur Laval Pelletier, époux de feu Dame Lucette Villeneuve. Il était le fils de feu Rose-Yvonne Deslauriers et de feu Anselme Pelletier. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa conjointe Dame Mariette Talbot, ses enfants : Jacques (Suzanne Paquette), Monique (Denis Beauchamp), André (Claudine Boucher), Hélène (Marc-André Turcotte), Carolle (Daniel Suc) et Denis (Aline Savoie); ses petits-enfants : Julien (Cathrine), Valérie, Gilles-Éric (Mary-Jessy), Carl-Yohan (Émilie), Émilie (Alexandre), Marie-Joelle (David), Anne-Marie (Philippe), Marie-Christine (Claudine), André-Philippe (Myriam), Jean-Sébastien, Pierre-André, Marie-Hélène (Mathieu), Marc-Olivier, Mathieu(Roxanne); ses arrière-petits-enfants: Pierre-Olivier, Estelle, Castiel, Gabriel, Logan, Storm, Alice, Edmond, Xavier, William, Hubert, Zachary, Elliot, Alexanne, Louis-Alexandre et Léo-Paul. Il était le frère de feu Cécile (feu Arthur Lafrance), Thérèse (feu Westley Crawford), feu Léopold (feu Cécile Gagné), feu Irène (feu Guy Martel), feu Rolande (feu Laurent Fitzback) et feu Gaston (Aline Moisan); le beau-frère de feu Roland (Anita Leclerc), feu Thérèse (Jean-Claude Lefebvre), feu Marcel (Marie Chabot), feu Gérard-Raymond (Lauraine Fréchette) et Mariette. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s; ainsi que de nombreux parents et ami(e)s dont la famille de Mariette Talbot. La famille recevra les condoléances au :le vendredi 1 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 2 novembre de 8h30 à 10h15.La famille désire exprimer des remerciements aux membres du personnel des Jardins Lebourgneuf, ainsi que de la Maison Michel-Sarrazin pour leur compassion et leurs bons soins. Merci également à Johanne Bédard et Yves Simoneau pour leur grande délicatesse. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Patro de Charlesbourg (7700, 3e avenue Est, Québec, G1H 7J2). Pour rendre hommage à Monsieur Laval Pelletier, nous vous invitons à visiter notre site au www.dignitequebec.com