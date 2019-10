BILODEAU, Camille



Entouré de l'amour des siens, il est allé rejoindre son Dieu qu'il chérissait, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 octobre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Camille Bilodeau, époux de madame Reine-Marie Laferrière, fils de feu monsieur Berchmans Bilodeau et de feu madame Alphonsine Goulet. Il demeurait à Lévis, autrefois à Honfleur. Outre son épouse, il laisse dans le deuil Marie-Pier Vermette (Ludovic Paradis), qu'il considèrait comme sa fille; les filles de Marie-Pier: Mégane et Anabel Paradis; son frère adoptif Charles Cyr (feu Yvette Lacasse); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Laferrière: Thérèse, Lucie, feu Jean-Marie (Suzanne Fillion), Françoise (Réal Fortier), feu Paul-Henri (la mère de Nicolas son fils, Danny Pelchat) et feu Mario (Normande Labrecque); ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un immense merci aux proches et aux ami(e)s, au personnel de la pharmacie et au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi qu'au personnel de la pharmacie Familiprix de la rue Saint-Georges, qui ont été là pour soutenir la famille durant cette épreuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Anselme, faisant maintenant partie de la paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse, https://www.sbdb.ca/faire-un-don/. La famille vous accueilleraà compter de 12h.et de là au cimetière paroissial.