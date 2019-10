LORD, Gisèle



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 4 octobre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Gisèle Lord, épouse de feu monsieur Raymond Forgues, fille de feu madame Léonie Desruisseaux et de feu monsieur Henri Lord. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres suivra au Mausolée Marie de l'Incarnation du Cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christiane, Serge et feu Julie; ses petits-enfants : Maxime (Rachelle Gagnon) et Samuel (Émilie Girard); ses sœurs : Yvette, Thérèse (feu Émile Bélanger) et Françoise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Forgues : Jacqueline (feu Robert Forgues), Gilberte, Madeleine, Roger (Bernadette Cloutier), Louise (Antoine Dubois), Pierrette (René Boissière) et Jean-Claude (Lise Doyon). Elle fut précédée dans la mort par ses sœurs : Yolande, Réjeanne, Henriette, Georgette, Louise, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Forgues : Marguerite, Jean-Paul, Jeannette, Thérèse, Georges, Roland, Raymonde. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et amis. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc G1S 3G3, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.com, Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.