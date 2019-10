HARVEY, Rosette



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 10 octobre 2019, à l'âge de 68 ans et 6 mois, nous a quittés Madame Rosette Harvey. Elle était l'épouse de M. Antoine Tremblay et la fille de feu M. Rosario Harvey et de feu dame Marie-Anna Perron. Elle demeurait à Isle-Aux-Coudres.et l'inhumation se fera au columbarium de la Coopérative. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es)au funérarium de la Coopérative Funéraire, 53 rue Leclerc, Baie-Saint-Paul, samedi jour de la célébration à compter de 13 heures. Mme Rosette Harvey laisse dans le deuil son époux M. Antoine Tremblay; ses frères : Yves (Line Lapointe), Sylvain (Andrée Simard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay; ses filleuls Steven, Jean-François Perron et feu Jean-François Desmeules. plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. Un merci spécial est adressé au personnel soignant du département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, et le personnel de Hôpital de Baie-Saint-Paul pour la qualité des soins prodigués à Mme Rosette Harvey. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la greffe de moelle osseuse ou à la Fondation du CHU de Québec. Formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la