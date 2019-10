LACHANCE, Jean-Guy



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 octobre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Lachance, époux de madame Cécile St-Hilaire, fils de feu madame Simonne St-Pierre et de feu monsieur Gérard Lachance. Il demeurait à Beauport.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse Cécile, ses fils : feu Sylvain, Martin; sa petite-fille Océane; ses frères et sœurs : feu l'abbé Jacques, Carol (Suzanne Langlais), Céline (André Côté), feu Pierre (Solange St-laurent), Francyne (Reynald Roy), Lise (Jean-Pierre Caron), Claire (feu Gaston Métivier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, arrière neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.