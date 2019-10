LAMBERT, Fernand



À la Résidence Aviva, le 25 octobre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Fernand Lambert, époux de feu madame Claire-Hélène Doyon. Il demeurait à Québec, autrefois d'East Broughton.Il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie, Jocelyne (Guy Roy), Mario (Claire Savard), Yvan (Lise Laflamme), Claude (Michele Lajoie), Constance (Laurie Rodger), Martine (Gilles Lachance), François (Lucie Roy), Michel (Luce Nadeau) et Isabelle (Marco Nadeau); ses 17 petits-enfants; ses 15 arrière-petits-enfants; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 1er novembre 2019, de 16 h à 19 h.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 12 h 30. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Aviva pour les bons soins prodigués.