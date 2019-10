MAROIS, Alice Lafond



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 27 octobre 2019, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédée madame Alice Lafond, épouse de feu monsieur Robert Marois, fille de feu madame Albertine Cloutier et de feu monsieur Eugène Lafond. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean (Louise Atkins), Sylvie (Dan Cooper) et Mario (Sylvie Nadeau); ses petits-enfants : Jean-Louis (Mili), Philippe (Josianne), Audrey (Cédric), Émilie, Kim (Mathieu) et Steven (Jacynthe); ses arrière-petits-enfants : Viktor, Kaylia, Henri, Léon, Paul, Claire et Joseph. Elle était la sœur de : feu Lucien (feu Berthe Bérubé), feu Marie-Blanche (feu René Cantin), Gabrielle (feu Armand Desrochers), feu Roger (feu Rolande Larouche), Rolande (feu Roger St-Hilaire), Françoise (Raymond Nolin), feu France (Yolande Laplante) et feu Claude (Ginette Maheux). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'Auberge aux Trois Pignons pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.