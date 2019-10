TRUDEAU, Raymond



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 14 octobre 2019, à l'âge de 82 ans et 2 mois, est décédé monsieur Raymond Trudeau, fils de feu monsieur Gérard Trudeau et de feu madame Irène Drouin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, àà compter de 12h, suivi d'L'inhumation aura lieu ensuite au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses deux enfants, Martin et Nathalie, ainsi que ses petits-enfants, Charlotte, Justine, Clara, Ariane et Vincent; la mère de ses enfants Lucienne Roy.