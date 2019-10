PETITCLERC, Paul-Henri



Au centre palliatif de l'Hôpital Laval, entouré de ses proches, le 25 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Paul-Henri Petitclerc, époux de dame Denise Welsh, fils de feu monsieur Henri Petitclerc et de feu dame Gilberte Vohl. Il était natif de Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lavendredi le 1er novembre de 19 h à 21 h etL'inhumation suivra au cimetière paroissial de Saint-Gilbert. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse Denise, monsieur Petitclerc laisse dans le deuil ses enfants : Pauline, Danielle (Paul Bélanger), Patrick (Marie-Claude Fafard) et Sophie (Carlos Apuril); ses petits-enfants : Félix Bélanger, Joe McFadden, Maxime Bélanger, Marina Morin, Alexanne Bélanger, Louca Apuril, Francis Apuril, Audrey Petitclerc et Charles Petitclerc; ses frères et sœurs : Annette (feu Guy Savard), feu Germaine (feu Dominique Naud), feu Émilien (feu Yvonne Proulx), Louiselle (feu Claude Langlois), feu Vallier (feu Huguette Bélanger), André (Fernande Trottier), feu Denis, feu Jean-Yves (feu Gaétane Dufresne), Roch (Simone Gagnon), feu Gaétan (feu Thérèse Blanchet), Réjean (Sylvie Armand) et Rénald (Michelle Perron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Welsh : Conrad (Nicole Thibodeau), Mariette (Jean-Albert Lavoie) et Thérèse (feu Gilles Langlois), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du centre palliatif de l'Hôpital Laval, ainsi que leur cousin Éric Petitclerc pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8 ou à IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles au salon.