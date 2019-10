MIVILLE-DESCHÊNES, Gilbert



À l'Hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 27 octobre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Gilbert Miville-Deschênes, conjoint de madame Johane Vallée. Fils de feu dame Gilberte Cloutier et de feu monsieur Gustave Miville-Deschênes, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Outre sa conjointe Johane, il laisse dans le deuil sa sœur Louise (feu André Butikofer) et son frère Bertrand (Danielle Pronovost); ses nièces: Élizabeth et Catherine Butikofer; de la famille Vallée: Murielle (Bernard Goyette), Richard (Claire Leblond), Serge (Renée Émond), Danielle Rancourt (feu Steve), Gilles Sylvain (feu Ginette), Sophie Chamberland (feu Mario); ses neveux et nièces: Jean et Yannick, Jonathan et Jean-Olivier, Lisa-Marie, Mélanie et Vanessa, Alexandre et Marie-Hélène, Pascal, Sébastien, Andréanne et Claudia. Sont aussi affectés par son départ ses cousins et cousines, autres parents et plusieurs amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec (Québec), G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 13h.