LAFOND, Omer



Au CHSLD St-Augustin, le 28 octobre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Omer Lafond, époux de dame Colette Fournier, fils de feu Alfred Lafond et de feu Vitaline Talbot. Il demeurait à Québec, autrefois de Stoneham.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Colette; ses enfants: Solange (Noël Martel), Roch (Sonia Bédard) et Robert; ses petits-enfants: Sonia (François Cloutier), François (Claude Lavoie), Stéphanie (Samuel Pouliot) et Martin; ses arrière-petits-enfants: Antoine, Laura, Charlie Cloutier et Clara, Valérie, Philippe, Édouard Martel; ses frères et sœurs: Thérèse, feu Alfred, feu Véronique, feu Annette, feu Yvette, feu Majorique, feu Jacqueline, feu Gilberte, feu Irène et feu Léandre (Noëlla Rodrigue); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Anita, feu Laurier et feu Ruth Fournier ainsi que toute la famille Gros-Louis et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD Saint-Augustin de Beauport pour les excellents soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement Saint-Augustin, 2135 Rue de la Terrasse-Cadieux, Québec, QC G1C 1Z2. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.