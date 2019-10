BILODEAU, Monique Lafrenière



Au CSSS Alphonse-Desjardins/site Paul-Gilbert, le 10 octobre 2019, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédée madame Monique Lafrenière, épouse de feu monsieur Raoul Bilodeau, fille de feu madame Alice Dufresne et de feu monsieur Zacharie Lafrenière. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Gilles.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h . L'inhumation des cendres aura lieu ensuite au cimetière paroissial. Madame Lafrenière était la mère de: feu Micheline, Sylvie (Ghislain Rousseau), feu Guy et Diane Bilodeau. Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Michaël et Sabrina Blais-Bilodeau (Christian Coulombe), Gabriel, Mathieu et Maxime Ouellet-Bilodeau; ses arrière-petits-fils: Andrew et Nolan, ainsi que sa sœur Michelle Lafrenière (Yvon Rousseau) et sa belle-sœur Blanche Morrissette, ses neveux, nièces, cousins cousines, autres parents et amis.