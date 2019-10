LEGAULT, Gilles



Au CHU Hôpital Saint-François d'Assise, le 13 octobre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Gilles Legault, époux de dame Nicole Clermont, fils de feu dame Émilienne Laboissière et de feu Adélard Legault. Il demeurait à Val-Bélair. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 14 h à 17 h 30 etLes cendres seront déposées au columbarium de laOutre son épouse, Nicole Clermont Laverdière, il laisse dans le deuil, ses enfants: Anne Legault (Patrick Lavigne), Sylvie Beaupré (Claude Morin), Chantale Beaupré (Eric Nadeau); son beau-fils: Martin Laverdière (Julie Beausoleil); ses petits-enfants: Mauranne, Mathis, Maxime, Samuel, Jean-Sébastien, Marjolaine, Sarah; ses arrière-petits-enfants: Zack, Noah et Liam; sa sœur: Denise (André Lachapelle); sa belle-mère: Alicia Robitaille (feu Léopold Clermont), sa belle-sœur: Lise Clermont (feu Marcel Esculier); son beau-frère: Marc Clermont (Anne Vézina), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital Saint- François d'Assise, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.