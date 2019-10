BEAUDOIN, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 octobre 2019, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédé monsieur Marcel Beaudoin, époux de feu dame Carmen Guay. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 1er novembre 2019, de 19 h à 21 h, ainsi que, de 9 h à 10 h 45.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée-columbarium Mont-Marie. Il laisse dans le deuil ses enfants: sa fille feu France ( Michel); ses fils: Yves (Jacinthe), Martin (Lucie), Francis (Lucie); ses petits-enfants: Jean-Francois (Chantal), Caroline (Ricky), Marie-Ève (Frédéric), Frédérick, Éloïse, Marie-Pier, Dany (Jessica), Amélie et Antony, ses arrière-petits-enfants; feu Élodie, Xavier, Sarah-Maude, Élizabeth, Alice, Éliane et Aurélie; ses frères et sœurs: feu Gérard (feu Germaine), feu Édith (feu Paul), feu Gérardine (feu Rosaire), feu Délianne (feu Gérard), feu Conrad (Marie-Laure), feu Henri (Hénédine), Albanne (feu Amedé), Liguori (feu Yolande), Bertrand (Denise), feu Michel (Madelaine); ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Guay: feu Fr. Charles-Henri, feu Raymonde (feu Paul), feu Suzanne (Charles-Henri), Gisèle (feu Paul), feu Claude (feu Fernande), feu Clermont (Huguette), Jacques (Diane) André (Thérèse), Réjane (Albert) Gérard (Lucie), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et autre parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca ou par des dons ou offrandes de messes à la paroisse Saint-Joseph de Lévis, tél. : 418 837-8813, site web : www.sjdl.org.