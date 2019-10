GUIMONT, Denis



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 13 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Denis Guimont, fils de feu dame Bertha Paré et de feu monsieur Arthur Guimont. Il était l'époux de feu dame Rolande Bergeron. Il demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rolande; ses enfants: Sylvain, Sandra (Michel Blanchette), Joël et Katy (Eric Putzi); ses petits-enfants: Emrick (Odalie Soligo), Isa et Melina; ses frères et sœurs: feu Charles, feu Denise (James Larsen), feu Gaston (feu Thérèse Belleau), feu Rosaire (Jocelyne Dutil), Noëlla (Roland Légaré), Bertrand (feu Constance Martineau), Cyrilla (feu Roger Dolbec), Monique (feu Jean-Guy Brousseau), Marie, Oscar (Réjeanne Dutil), Pierrette (feu Yvan Bélanger), Berthe (feu Denis Martineau), Jocelyn (Pauline Côté), Gérald (Line Clavet), Lorraine (Denis Boulet), Marjolaine, Marcel (Celine Bourget) et Roland (Carole Brousseau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron: feu Roger (Lise Plante), feu Jeannine, Armand (Jeanne Deblois), feu Cécile (Rosaire Asselin), Monique (Gérald Durocher), Huguette (feu Claudette Simard), André (Doris Fiset), Marthe Bédard. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Champlain- Chanoine-Audet pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.