DONALDSON, André



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 18 octobre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur André Donaldson, époux de feu dame Ginette Blouin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 17 h à 19h.Il laisse dans le deuil sa fille Ann. Il était le frère de Pierrette; Marc (Céline Caron), Jacques (Claire Hamel) et Thérèse ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier à son médecin de famille Dr Stéphane Rioux de l'unité de médecine familiale de l'hôpital Laval ainsi qu'à la merveilleuse équipe de cardiologie et des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8 - Téléphone : 418-682-6387.