BEAUDET, Louis-Paul



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le vendredi 25 octobre 2019, est décédé à l'âge de 87 ans, M. Louis-Paul Beaudet, époux de Mme Madeleine Lemay. Il était domicilié à la résidence des Peupliers à St-Lambert de Lévis, mais a vécu à Leclercville la majeure partie de sa vie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Claude, Daniel et Michel (France Gagnon); ses 5 petits-enfants: Victor, Justine, Édouard, Gabriel et Laurie. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 2 novembre 2019, jour de la cérémonie, à compter de 12 h 30,La famille tient à remercier le personnel de la résidence des Peupliers à St-Lambert de Lévis pour les bons soins et l'environnement familial. La famille tient également à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis pour l'accompagnement, les attentions, le support et les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs du Littoral ou la société Alzheimer. Les formulaires seront disponibles sur place.