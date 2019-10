BILODEAU, Louise Duchesneau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 juillet 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Louise Duchesneau, épouse de feu monsieur Pierre Bilodeau, fille de feu Delphis Duchesneau et de feu Florentine Savard. Native de Loretteville, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 2 novembre 2019 de 12 h à 14 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Guylaine Gauthier), Jean, Céline (Cyrille Lavoie), François (Josée Dionne) et Lucie (André Gilbert); ses petits- enfants et arrière-petits-enfants, sa sœur Monique, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.