BMR fourbit ses armes pour profiter des ennuis de RONA

La Coop fédérée et sa filiale BMR sont mieux placées que jamais pour profiter des ratés de la chaîne de quincailleries RONA/Lowe’s avec l’injection de 300 millions $ annoncée mercredi par la Caisse de dépôt et trois autres institutions financières québécoises.

L’investissement de la Caisse, du Fonds de solidarité FTQ, de Fondaction CSN et de Desjardins Capital prend la forme d’actions privilégiées. Il servira à financer les projets d’acquisitions et d’investissements en immobilisations de la coopérative agricole.

« On a déposé au conseil d’administration une stratégie de croissance pour atteindre 8 milliards $ de chiffre d’affaires d’ici 2022 [il est actuellement de 6,3 milliards $]. C’est dans cet esprit-là qu’on a demandé à des investisseurs québécois d’embarquer, ils ont suivi et on est très contents de ça », a affirmé mercredi au Journal le chef de la direction de La Coop fédérée, Gaétan Desroches.