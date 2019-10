LAMONTAGNE, Simone



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 octobre 2019, à l'âge de 80 ans et 6 mois, est décédée madame Simone Lamontagne, épouse de feu monsieur Regent Lapointe, fille de feu madame Juliette Lamontagne et de feu monsieur Emile Lamontagne. Elle était native de St-Michel-de- Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Stephane (Sara Gagnon) et Caroline; ses petits-enfants: Alex (Cynthia Vasiloff) et Jimmy; ses arrière-petits-enfants: Jake, Kyle et Josika. Elle était la sœur de: feu Réal (Céline Carrier), Jean-Claude, Benoît (Francine Drapeau), Roger (Gisèle Nicole), feu Jacques, Hélène, Gilles (Lyna Rousseau), Michel, feu Pierre, Marcel, feu Guy (Martine Leclerc) et Yves. Elle était la belle-sœur de (famille Lapointe): feu Florentin (feu Jeannine Laflamme), Florence (feu Marcel Noël), feu Pauline (feu Eugene Blaine), feu Vital (feu Irène Belleau, Pierrette Ringuet), feu Gaston (Noëlla St-Pierre) et Lorraine (Daniel Gobin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, tout particulièrement sa grande amie: Nicole Guilmette. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.Les cendres seront mises au columbarium extérieur ultérieurement au cimetière St-Michel-de-Bellechasse. Remerciements au personnel de la Résidence à la croisée du bonheur de Beaumont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, téléphone : 418 527-0075, site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.