AUCLAIR, Jean



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean Auclair, le 23 octobre 2019, à l'hôpital de Hull, à l'âge de 69 ans. Il était le fils de feu René Auclair et de feu Julienne Durand. Outre son épouse Francine Falardeau, il laisse dans le deuil sa fille Marie (Martin Viau), ainsi que ses deux petites-filles : Mathilde et Émilie. Il laisse également sa sœur Christianne (Jean-Marc Couillard), son frère Christian, sa belle-mère Gertrude Falardeau, sa belle-soeur Marie Falardeau (Réjean Genois), son beau-frère Claude Falardeau (Louise Brind'Amour), son grand ami Léo Roy, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire respecter les dernières volontés de Jean afin que la cérémonie soit célébrée en toute intimité.