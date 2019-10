BOURGET, Julie



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, Beaupré, le 13 octobre 2019, à l'âge de 45 ans, est décédée dame Julie Bourget. Née à Québec, le 24 décembre 1973, elle était la fille de dame Gisèle Duchesne et de monsieur Gabriel Bourget. Elle demeurait à Beaupré. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre ses parents Gisèle et Gabriel, Julie laisse dans le deuil son frère Maxime (Dominique Cyr), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines. La famille remercie tout le personnel du 3e Côté de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, Tél : 418 827-5773, poste 2802, Site: www.fondationhsab.org. Les funérailles sont sous la direction de