Cinq matchs sur la route pour le Drakkar

BAIE-COMEAU | Après un court séjour à domicile, le Drakkar de Baie-Comeau reprend la mer et accoste à Victoriaville, vendredi soir, pour la première d’une série de cinq parties de suite à l’étranger.

Les Nord-Côtiers, qui joueront à Shawinigan samedi, tenteront de prolonger leur meilleure séquence de la saison avec une récolte de cinq points sur une possibilité de six (fiche de 2-0-1) à leurs trois dernières sorties.

Inspirés par une brillante performance de leur gardien Lucas Fitzpatrick, les vikings du navire ont remporté leur dernier duel 4-1 contre Drummondville et tenteront de venger un revers de 6-2 encaissé aux mains des Tigres, le 2 octobre dernier.

«Les joueurs ont fait preuve d’une meilleure constance dans nos derniers matchs et cela a rapporté. Le retour de Fitzpatrick après une absence de cinq matchs a également fait du bien à notre jeune brigade défensive», a reconnu le directeur général Pierre Rioux.

Détenteur d’un bilan de 5-8-3 et 13 points en 16 parties, le Drakkar a navigué sur des eaux agitées au cours des récentes semaines. «On savait qu’il y aurait des moments plus difficiles en raison de notre manque de profondeur et, avec les blessures, ça n’a pas aidé. Il a fallu mettre des joueurs dans des chaises différentes», a imagé le dirigeant.

Tout en répétant que la première moitié de saison servait surtout d’évaluation, le dg s’attend quand même à plus de la part de certains athlètes et vétérans. «Je n’ai pas besoin de nommer personne. Il y a des joueurs qui savent qu’ils peuvent en faire beaucoup plus pour aider l’équipe.»

Absent lors du récent programme double à domicile en raison de sa présence au chevet de son père malade, l’entraîneur-chef du Drakkar Jon Goyens a rejoint ses hommes et devrait être de retour derrière le banc pour le match.

En bref

Rappelé comme joueur affilié la semaine dernière, le défenseur de 19 ans Eliott St-Pierre est demeuré avec le club et sera aussi du prochain voyage en Abitibi...Rétabli d’une commotion cérébrale, le défenseur Félix Tremblay est également apte à revenir au jeu...S’il espère venger son échec du 2 octobre, le Drakkar devra surveiller de près le Russe Mikhail Abramov, qui avait volé la vedette avec un tour du chapeau sur la glace du centre Henry-Leonard.