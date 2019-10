LÉVESQUE, Michelle



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 23 octobre 2019, entourée de l'amour de sa famille, est décédée madame Michelle Lévesque, épouse de monsieur Réjean Charrois. Elle était la fille de feu Réal Lévesque et de feu Élise Gagnon. Elle demeurait à Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 13 h à 16 h 15.et de là au crématorium. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-Roch-des-Aulnaies. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Réjean; ses enfants: Marie-Ève (Sylvain Patry), Mathieu (Alice Nsongolo); ses petits-fils qu'elle chérissait: David-Olivier et Alexandre. Elle était la soeur et la belle-soeur de: François (Lise Pelletier), Monique (Donald Pelletier), Simon (Edmée Francoeur), Agathe (Gilles Tremblay), Louise (Claude Bélanger), Marie (Denis St-Pierre) et de la famille Charrois: feu Roméo (Marie Dubreuil), feu Monique (Pierre-Paul Jean et sa conjointe Lisette Faucher), Elphège (Gertrude Pellerin), Denise (Cyrille Caron), feu Jean-Marie (Julie Gamache), Nicole (Michel Castonguay), Lise (Clément Deschênes), Colette, Denis (Francine Caron), Francine (Benoît Dubé), Diane (feu Laurent Doré), Lorraine (Denis Sirois), Chantal (Daniel Chouinard). Sont aussi affectés par son départ ses filleules Louise Charrois et Sara St-Pierre, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines des familles Lévesque et Gagnon, ses élèves et ami(e)s du cours de peinture qui l'ont cotoyée. La famille remercie sincèrement Mme Marie-Eve Cliche, Dre Alexandra Sébastianelli et l'équipe soignante du CRCEO de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que l'équipe soignante de l'hôpital Notre-Dame-de- Fatima de La Pocatière pour leur dévouement et la qualité des soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Roch-des-Aulnaies ou à la Société de recherche sur le cancer. Des formulaires seront disponibles au salon.