BÉLANGER, Jean-Rémi



À l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 8 octobre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Jean-Rémi Bélanger, époux de dame Marie-Jeanne Thibault. Il était le fils de feu dame Laura Boucher et de feu monsieur Salluste Bélanger. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-Jeanne, ses enfants : feu Serge et Marie-Paule (Jacques); ses petits-enfants : Mathieu (Véronique), Amélie (Pascal), Marie-Michèle (Keefe) et Stéphanie; ses arrière-petits-enfants : Lilly, Jade, Simon, Jasmine et Benoit. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que de nombreux neveux et nièces des familles Bélanger et Thibault. Merci à l'équipe du Manoir du Château et un sincère merci au personnel du CHSLD de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, 11000, des Montagnards, Local P1-107, Beaupré (Qc), G0A 3G0, Tél. : 418-827-5773, # 2802.